Bozcaada'da Paskalya Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi tadilatta olduğu için Aya Yorgi Şapeli'nde ayin düzenlendi. Ayini, Bozcaada'ya özel olarak gelen Papaz Akakios yönetti. Ayine Bozcaadalı Rumların yanı sıra Yunanistan'daki Aynoroz Yarımadası'ndan (Agion Oros) gelen konuklar da katıldı. Ayinde mum yakılarak dualar okundu. Papaz Akakios, ayinin ardından cemaate Paskalya yumurtası ile çeşitli yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı. Adada yaşayan Müslümanlardan ayine katılanlar da vatandaşların bayramını kutladı.