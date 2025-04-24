Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de, İngiliz ve Fransızlar arkeolojik kazı yapıp, buldukları eserleri ülkelerine götürmüş

        ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de, İngiliz ve Fransızlar arkeolojik kazı yapıp, buldukları eserleri ülkelerine götürmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Kara Savaşları sırasında Fransız ve İngilizler tarafından arkeolojik kazılar da yapıldığını belirterek, "Savaşlarla birlikte görüldüğü gibi aynı zamanda arkeolojik kazılar yapılmış, arkeolojik materyaller bulunmuş ve bunlar savaş sonrasında ülkelerine götürülmüştür. Yani buradaki savaş, müttefiklerin sadece Türk topraklarına yaptığı tecavüz değil, buradaki antik kalıntılarla yaptığı büyük bir tahribat ve tecavüzdür" dedi.

        Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde savaşa dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, savaş sırasında Eceabat ilçesinde Küçük Kemikli bölgesine çıkarma yapan İngilizlerin siper kazıları sırasında Roma dönemine ait 1800 yıllık lahit bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Reyhan Körpe, bunun yanı sıra kazı yapan Fransız ve İngilizlerin buldukları arkeolojik materyalleri ise savaş sonrasında ülkelerine götürdüklerine dikkat çekti. Çanakkale Cephesi'nin 1'inci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Çanakkale Cephesi, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde çok sayıda antik yerleşime, antik kente ev sahipliği yapmaktadır. Savaşın hem Anadolu Yakası'nda hem de Gelibolu Yarımadası'nda, içlerinde Troya'nın da olduğu pek çok antik kent bu savaştan etkilenmiş, bazıları ise büyük tahribat görmüştür. Savaş sırasında bu antik kentlerin bazılarında bizzat Fransızlar ve İngilizler tarafından arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

        'ANTİK KALINTILARI FARK ETMİŞLER'

        Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Bunlardan belki de en bilineni Fransızların Seddülbahir'de, şimdiki Şehitler Abidesi'nin olduğu yerde, Elaious Antik Kenti'nde yaptıkları arkeolojik kazılardır. Fransızlar buraya çıktıktan sonra karşı taraftan Türklerin top ateşleriyle açığa çıkan bazı antik kalıntıları fark etmişler. Bir Fransız çavuş Dhorme, burada savaş boyunca bir grup askerle birlikte kazılar gerçekleştirmiştir. Bu kazılarda yaklaşık 60'tan fazla lahit ve mezar ortaya çıkarmışlar ve savaş sırasında çıkan bu buradan çıkan eserler de Louvre Müzesi'ne götürülmüştür. Ayrıca savaşın sonunda burada yine Bergama kralı II. Attalos'a ait çok önemli bir yazıt bulunmuş. Bunu da İngilizler alıp memleketlerine götürmüşlerdir."

        'SAVAŞ SIRASINDA YAZILAN BİR MAKALE İLE BU LAHİT ARKEOLOJİ DÜNYASINDA DA TANITILMIŞTIR'

        Çanakkale Kara Savaşları'nın önemli cephelerinden birinin de Anafartalar Cephesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Körpe, şöyle konuştu:

        "1915 yılında, ağustos ayında İngilizlerin Küçük Kemikli ve civarında yaptığı çıkartma, aynı zamanda bizim Alopekonnesos olarak bildiğimiz bir antik kentte olmuştur. Gene savaş sırasında İngilizlerin yaptığı siper kazılarında çok sayıda antik kalıntı bulunmuş. Bu kalıntılardan belki de en önemlisi, şimdi Küçük Kemikli yol üzerinde görülebilecek olan bir lahittir. Bu lahit üzerindeki yazıt aynı zamanda buradaki antik kentin ismini de vermektedir. Ayrıca tam da savaş sırasında yazılan bir makale ile bu lahit, arkeoloji dünyasında da tanıtılmıştır. Çanakkale Savaşları'nın belki de en kanlı çarpışmalarının gerçekleştiği Conkbayırı'nda da gene çok sayıda arkeolojik buluntu ortaya çıkmıştır. Burada yapılan siper kazılarında Avustralyalı askerler çanak, çömleklerle birlikte buldukları sikkelerden bahsetmektedirler. Savaşlarla birlikte görüldüğü gibi aynı zamanda arkeolojik kazılar yapılmış, arkeolojik materyaller bulunmuş ve bunlar savaş sonrasında ülkelerine götürülmüştür. Yani buradaki savaş, müttefiklerin sadece Türk topraklarına yaptığı tecavüz değil, buradaki antik kalıntılarla yaptığı büyük bir tahribat ve tecavüzdür."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"

        Benzer Haberler

        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Çanakkale Kara Savaşları törenlerine kat...
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Çanakkale Kara Savaşları törenlerine kat...
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)
        Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı
        Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı
        Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti
        Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret et...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret et...