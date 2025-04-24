Çanakkale'de, İngiliz ve Fransızlar arkeolojik kazı yapıp, buldukları eserleri ülkelerine götürmüş

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Kara Savaşları sırasında Fransız ve İngilizler tarafından arkeolojik kazılar da yapıldığını belirterek, "Savaşlarla birlikte görüldüğü gibi aynı zamanda arkeolojik kazılar yapılmış, arkeolojik materyaller bulunmuş ve bunlar savaş sonrasında ülkelerine götürülmüştür. Yani buradaki savaş, müttefiklerin sadece Türk topraklarına yaptığı tecavüz değil, buradaki antik kalıntılarla yaptığı büyük bir tahribat ve tecavüzdür" dedi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde savaşa dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, savaş sırasında Eceabat ilçesinde Küçük Kemikli bölgesine çıkarma yapan İngilizlerin siper kazıları sırasında Roma dönemine ait 1800 yıllık lahit bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Reyhan Körpe, bunun yanı sıra kazı yapan Fransız ve İngilizlerin buldukları arkeolojik materyalleri ise savaş sonrasında ülkelerine götürdüklerine dikkat çekti. Çanakkale Cephesi'nin 1'inci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Çanakkale Cephesi, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde çok sayıda antik yerleşime, antik kente ev sahipliği yapmaktadır. Savaşın hem Anadolu Yakası'nda hem de Gelibolu Yarımadası'nda, içlerinde Troya'nın da olduğu pek çok antik kent bu savaştan etkilenmiş, bazıları ise büyük tahribat görmüştür. Savaş sırasında bu antik kentlerin bazılarında bizzat Fransızlar ve İngilizler tarafından arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.