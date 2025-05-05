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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:34
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda dün Kepez mevki önlerinde bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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