Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Harun (22) ve Pınar Acar (20) çiftine takı yerine at ve buzağı hediye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Harun (22) ve Pınar Acar (20) çiftine takı yerine at ve buzağı hediye edildi.

        Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Harun ve Pınar Acar, geçen hafta sonu yapılan düğünle dünyaevine girdi. Eğlence sonrası takı töreninde, davetlilerden bazıları takı yerine ot balyası, gübre, yem hediye ederken, davetlilerden Hakkı Eren geline buzağı, Utku Ercen ve Halil Acar ise birlikte aldıkları atı hediye etti. Harun Acar, hediyeler için teşekkür etti. Ayrıca düğün sırasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip düğün alanında giydirilmek istenince damat zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?

        Benzer Haberler

        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Gelibolu'da Hıdrellez şenlikleri yapıldı
        Gelibolu'da Hıdrellez şenlikleri yapıldı
        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Gelibolulu öğrencilerden Trafik Haftası Ziyareti
        Gelibolulu öğrencilerden Trafik Haftası Ziyareti
        Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı