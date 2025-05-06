Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Harun (22) ve Pınar Acar (20) çiftine takı yerine at ve buzağı hediye edildi.

Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Harun ve Pınar Acar, geçen hafta sonu yapılan düğünle dünyaevine girdi. Eğlence sonrası takı töreninde, davetlilerden bazıları takı yerine ot balyası, gübre, yem hediye ederken, davetlilerden Hakkı Eren geline buzağı, Utku Ercen ve Halil Acar ise birlikte aldıkları atı hediye etti. Harun Acar, hediyeler için teşekkür etti. Ayrıca düğün sırasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip düğün alanında giydirilmek istenince damat zor anlar yaşadı.