Çanakkale'de çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 hizmet aracı ve toplam 13 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.