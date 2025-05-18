Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 09.56'da Ege Denizi’nde merkez üssü Yunanistan’ın Eğriboz Adası olan 4.4. büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 250,71 kilometre mesafede olan deprem, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

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