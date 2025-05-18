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        Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:37
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        Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 09.56'da Ege Denizi’nde merkez üssü Yunanistan’ın Eğriboz Adası olan 4.4. büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 250,71 kilometre mesafede olan deprem, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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