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        Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladı

        ÇANAKKALE'de, M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:55
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        Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladı
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        ÇANAKKALE’de, M.A., bir çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Ç.A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., o sırada bölgeden geçen ve husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirildi. M.A. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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