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        Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa'ya çarptığı olayda, yakalanan 5 şüpheli adliyede (2)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:46 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:46
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        Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa'ya çarptığı olayda, yakalanan 5 şüpheli adliyede (2)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ü. (21) ve E.K. (21) tutuklanırken, U.B.K. , M.Ü.O. ve C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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