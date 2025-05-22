Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa'ya çarptığı olayda, yakalanan 5 şüpheli adliyede (2)
2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.
2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ü. (21) ve E.K. (21) tutuklanırken, U.B.K. , M.Ü.O. ve C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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