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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:33
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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu. Bartu için arama çalışmaları sürüyor.

        Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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