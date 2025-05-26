Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu (2)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi. Öte yandan arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

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