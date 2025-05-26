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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu (2)

        ÇEVREİLLERDEN 100 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:20
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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu (2)
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        ÇEVREİLLERDEN 100 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi. Öte yandan arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

        Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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