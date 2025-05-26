Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu (2)
ÇEVREİLLERDEN 100 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi.
ÇEVREİLLERDEN 100 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi. Öte yandan arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.
Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),
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