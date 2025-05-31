Çanakkale'de otluk yangını

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarındaki otlukta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangın 1,5 saatte büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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