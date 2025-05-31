Gökçeada Ultra Trail koşuldu

GÖKÇEADA Ultra Trail’in, bu yıl ikincisi düzenlendi. Birbirinden güzel parkurlarıyla dikkatleri çeken yarış, Gökçeada’nın eşsiz manzarasında koşuldu. Organizasyonun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gökçeada Ultra Trail, Gökçeada’nın eşsiz manzarasında koşuldu. Saros Körfezi girişinde 91 kilometre kıyı şeridi ile gözde tatil beldesi Gökçeada, bu sene Ultra Trail’e ikinci kez ev sahipliği yaptı. Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşen yarış; 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda koşuldu. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşti.

900 SPORCU YER ALDI

Yabancı sporcuların katılımı ile ikinci senesinde uluslararası bir kimliğe bürünen Gökçeada Ultra Trail’e 900 sporcu katıldı. Organizasyonda 44K ve 33K’lık parkurların startı Kaleköy Liman’dan Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu tarafından verildi. 11K’lık parkurun startında Atilla Kuduoğlu, İlayda Yağmur Saray, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay yer aldı. Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay da sporcular ile birlikte start aldı. 5K startı ise Gökçeada Belediyesi önünden verildi. 4 parkurda mücadele eden sporcular Kaleköy Liman’da finişi gördüler.

DERECEYE GİRENLER Gökçeada Ultra Trail’in ardından genel klasmanda dereceye giren sporcular şu şekilde: 44K -Erkekler- 1- Bilal Öztürk (03:55:37) 2- Güngör Özege (03:59:42) 3- Uğur Pehlivan (04:10:16) -Kadınlar- 1- Ekaterina Troshanova (04:37:29) 2- Aysel Yalaç Dolay (04:56:36) 3- Itır Atadiyen (05:23:57) 33K -Erkekler- 1- Fatih Topçu (03:20:32) 2- Göksel Çelik (03:27:10) 3- Yunus Burak Bilcan (03:32:54) -Kadınlar- 1- Nebahat Yılmaz (03:44:43) 2- Melike Güler Ekerim (03:53:08) 3- Ekin Polat (04:03:48) 11K -Erkekler- 1- Ercan Geleş (00:37:15) 2- Aytaç Ege (00:38:44) 3- Soykan Baykal (00:39:06) -Kadınlar- 1- Gamze Boz (00:54:14) 2- Çağla Elmas (00:54:38) 3- Semra Çelik (00:54:59) 5K -Erkekler- 1- Vedat Altan (00:18:52) 2- Etem Dönmez (00:19:04) 3- Serhat Dalgıçer (00:20:55) -Kadınlar- 1- Sümeyra Azaplar (00:23:04) 2- Özge Sevim (00:23:56) 3- Katharina Wagner (00:24:07) ÖDÜLLER VERİLDİ