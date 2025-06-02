Cam silerken 2'nci kattan düşüp öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2’nci katında oturan Vesile Açar, evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vesile Açar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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