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        Cam silerken 2'nci kattan düşüp öldü

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, evde cam sildiği sırada dengesini kaybeden Vesile Açar (69), 2'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 01:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 01:35
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        Cam silerken 2'nci kattan düşüp öldü
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, evde cam sildiği sırada dengesini kaybeden Vesile Açar (69), 2’nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2’nci katında oturan Vesile Açar, evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vesile Açar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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