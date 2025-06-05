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        Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 8 milyon 218 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:14
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        Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
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        ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 8 milyon 218 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada demir sahasında demirli bulunan Türk bayraklı CLİAS-5 isimli atık alım tankerinin denizi kirlettiğini belirledi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemiye, ekipler tarafından denizi kirlettiği gerekçesiyle 8 milyon 218 bin TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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