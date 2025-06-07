Yunanistan'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'da hissedildi

YUNANİSTAN’daki Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 15.46'da Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, merkez üssüne 130 kilometre mesafedeki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.