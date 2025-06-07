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        Yunanistan'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'da hissedildi

        YUNANİSTAN'daki Richter ölçeğine göre 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:35
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        Yunanistan'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'da hissedildi
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        YUNANİSTAN’daki Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde de hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 15.46'da Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, merkez üssüne 130 kilometre mesafedeki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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