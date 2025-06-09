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        Kazada ölen anneanne ile torunu, Çanakkale'de toprağa verildi

        TUNCELİ'ninÇemişgezek ilçesinde bayramın ilk günü içinde bulundukları otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Refiye Karakaş (70) ile torunu Tuna Metin (10), Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:26
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        Kazada ölen anneanne ile torunu, Çanakkale'de toprağa verildi
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        TUNCELİ'ninÇemişgezek ilçesinde bayramın ilk günü içinde bulundukları otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Refiye Karakaş (70) ile torunu Tuna Metin (10), Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran'da Tunceli-Çemişgezek kara yolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkisinde meydana geldi. 17 AHN 009 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak, ambulanslarla Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuna Metin ve anneannesi Refiye Karakaş, kurtarılamadı. Tuna Metin ve anneannesi Karakaş'ın cenazeleri, memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyüne getirildi. Anneanne ve torunu için bugün öğle vakti Yeniköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Tuna Metin ve Refiye Karakaş'ın yakınları cenazede taziyeleri kabul etti. Karakaş ve torunun bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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