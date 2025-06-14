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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:34
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 13.00 itibarıyla 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ederken, ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile sıçrayan alevler nedeniyle ormanın bir bölümü zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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