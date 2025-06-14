Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 13.00 itibarıyla 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ederken, ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile sıçrayan alevler nedeniyle ormanın bir bölümü zarar gördü.

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