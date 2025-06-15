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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy yakınlarında çıkan tarım arazisi yangınına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:16 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:20
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy yakınlarında çıkan tarım arazisi yangınına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti. Yangın saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangın hakkında bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde Ayvacık işletmesine bağlı Kavaklı Kulesi’nden bir ihbar alındı. Ekiplerimiz hızla hareket ettirildi. 20.22 itibari ile yangına müdahale edildi. Çamköy‘de şu an itibari ile herhangi bir tehlike yok, kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an aktif olarak 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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