Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

Çanakkale'de, LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

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