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        Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

        ÇANAKKALE'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:15
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        Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
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        ÇANAKKALE'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirldi.

        Çanakkale'de, LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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