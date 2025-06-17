Gelibolu'da tarım arazisinde yangın (2)

Gelibolu ilçesi Kavaklıtepe mevkisinde saat 17.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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