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        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada yaralanan personel hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:50
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        Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada yaralanan personel hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) hayatını kaybetti.

        Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında merkeze bağlı Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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