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        Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği

        MİLLİSavunma Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı kapsamında Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben, Çanakkale Deniz Müzesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:30
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        Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği
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        MİLLİSavunma Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı kapsamında Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben, Çanakkale Deniz Müzesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından şehitlerin gösterdiği kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkları anmak, hatıralarını yaşatmak ve şehit aileleri ile olan bağları güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı kapsamında Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben, Çanakkale Deniz Müzesi'nde düzenlenen tören programıyla anıldı. Çanakkale Deniz Müzesi'nde düzenlenen anma programına; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut ve ağabeyi Ali Haşim Özben, daire müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

        ŞEHİT MEHMET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTILAR

        Program, sancağın tören alanına gelmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben'in ağabeyi Ali Haşim Özben, 'Şehit Mehmet Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Milli savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Öğretmen Albay Tolga Hasan Bezek, Çanakkale Savaşları ve Dumlupınar Denizaltısı ile ilgili hatıralardan kesitler sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan şehit Mehmet Selami Özben'in kardeşi Günaydın Tezbulut, "Bu özel günde anma törenine bizleri davet ettiğiniz, bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok üzüldüm ama çok mutlu oldum" dedi. Tezbulut, konuşmasını Şehit Mehmet Selami Özben'in şiiri ile sonlandırdı.

        KORE GAZİSİ: BİR ÇUVAL ALTIN VERSELER BU KADAR MEMNUN OLMAZDIM

        Konuşmanın ardından Günaydın Tezbulut ve Vali Toraman, Onur Kütüğü'ne künye çaktı. Daha sonra Vali Toraman, tarafından şehit ailesine onur belgesi, şehit ecdat rozeti ile katılım belgeleri takdim edildi. Dua edilmesinin ardından program sona erdi. Program sonunda konuşan hayatta olan 8 Kore gazisinden biri olan Ahmet Sezer (94), "Çok güzel program oldu. Beğendik, çok sevindik. Bana bir çuval altın verseler, bu kadar memnun olmazdım" diye konuştu.

        ARMONİ MIZIKASI VE MEHTERAN BİRLİK KOMUTANLIĞI KONSER VERDİ

        Anma programının ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından halkın davetli olduğu bir konser düzenledi. Mehter ve armoni potpurisi ile başlayan konserde 'Ah Bir Ataş Ver', 'Plevne Marşı', 'Çanakkale Türküsü', 'Bu Bayrak ve Vatan Marşı' adlı eserler seslendirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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