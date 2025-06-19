Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüyor.

        Malezya'dan Rusya'ya giden, 159 metre uzunluğunda Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi 'Nada', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-16 römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüp, demirletilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Rezerv faizden daha önemli
        Rezerv faizden daha önemli
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapılıyor
        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapılıyor
        Çanakkale'de fabrika yangını (2)
        Çanakkale'de fabrika yangını (2)
        Çanakkale'de bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem ba...
        Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem ba...
        Çanakkale'de fabrika yangını
        Çanakkale'de fabrika yangını
        Çanakkale'de icra müdürüne 'rüşvet'ten tutuklama
        Çanakkale'de icra müdürüne 'rüşvet'ten tutuklama