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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        1,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:42 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:42
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
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        1,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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