Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        ÇANAKALLE'nin merkeze bağlı Erenköy köyü ve Biga ilçesinde çıkan yangınlara neden olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKALLE’nin merkeze bağlı Erenköy köyü ve Biga ilçesinde çıkan yangınlara neden olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Valilik yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

        Çanakkale’de merkeze bağlı Erenköy Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada bir köylüye ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark (kısa devre) yapması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

        İKİNCİ YANGIN BİGA’DA ÇIKTI

        Çanakkale’nin Biga ilçesinde Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde ise saat 15.30 sıralarında ikinci bir yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucundan yangının biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Jandarma ekipleri tarafından yangınlara neden olduğu tespit edilen 3 şüpheli halkında adli işlem yapıldı. Çanakkale Valiliği’nden yangınlarla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Erenköy köyü Yeni Mahalle Mevkii’nde, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 11.45 sıralarında, bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın meydana gelmiştir. Biga ilçesi Aksaz köyü Hamtoprak Mevkii’nde, aynı gün saat 15.20 sıralarında, biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Her iki yangın da söndürülmüş olup, olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatı...
        Çanakkale'de çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatı...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)