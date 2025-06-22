Çanakkale'de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

ÇANAKALLE’nin merkeze bağlı Erenköy köyü ve Biga ilçesinde çıkan yangınlara neden olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Valilik yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Çanakkale’de merkeze bağlı Erenköy Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada bir köylüye ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark (kısa devre) yapması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

İKİNCİ YANGIN BİGA’DA ÇIKTI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde ise saat 15.30 sıralarında ikinci bir yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucundan yangının biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi.