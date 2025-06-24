Çanakkale'de orman yangını (5)

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ile toplam 182 personelin müdahalesinin ardından saat 19.30 sırlarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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