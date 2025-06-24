Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiği normale döndü (2)
BOĞAZTRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜÇanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 277 metre uzunluğunda Marshall Adaları bayraklı 'Elandra Eagle' isimli boş tankerin Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na götürülmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.
BOĞAZTRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 277 metre uzunluğunda Marshall Adaları bayraklı 'Elandra Eagle' isimli boş tankerin Bozcada 2’nolu Demir Sahası'na götürülmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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