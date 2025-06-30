Tuğba'nın 5'inci kattan düşüp ölümüyle ilgili davanın tanığı: Kadın düşerken baş kısmı aşağı doğruydu

ÇANAKKALE'de, restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Berke Taha Çetin, "Tartışmayı duyduktan yaklaşık 20 saniye sonra bir kadının düştüğünü gördüm. Kadın düşerken baş kısmı aşağı doğruydu. Büyük bir ses duyuldu, aşağıya eşya atılmış gibi" dedi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme de sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

'BÜYÜK BİR SES DUYULDU' Davanın bugünkü duruşmasında; Tuğba Yavaş'ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak olayın tanığı Berke Taha Çetin dinlendi. Aynı apartmanın 2'nci katında oturduğunu söyleyen Çetin, “Ben olay sırasında balkondaydım. Sosyal medya hesaplarımı inceliyordum. Balkona çıktığım anda tartışma sesini duydum. Karşılıklı bağrışma vardı. Tartışmayı duyduktan yaklaşık 20 saniye sonra bir kadının düştüğünü gördüm. Kadın düşerken baş kısmı aşağı doğruydu. Büyük bir ses duyuldu, aşağıya eşya atılmış gibi. Ben de o an olayın şokunu yaşadım. Benden önce babam aşağı indi. Peşinden ben de indim. Ben indiğimde Alptekin Bey de oradaydı. Kendisi sakindi, herhangi bir şey söylemiyordu. Aşağıya indiğimde Tuğba hanımın ağız kısmından beyaz bir sıvı geliyor ve acı çeker gibi inliyordu. Kan görmedim. Alptekin Bey Tuğba hanımı kaldırmayı denedi sonra bıraktı. İkisinin arasında sorun olup olmadığını bilmiyorum" dedi.