Çanakkale'de orman yangını

Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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