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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:10
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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