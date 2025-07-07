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        Ailesiyle gittiği piknikte kayboldu; derede cansız bedeni bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte kızının düşen terliğini almak için dere kenarına giden ve geri dönmeyen Şakir Cahit Gündoğdu'nun polis dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:27
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        Ailesiyle gittiği piknikte kayboldu; derede cansız bedeni bulundu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte kızının düşen terliğini almak için dere kenarına giden ve geri dönmeyen Şakir Cahit Gündoğdu’nun polis dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Gündoğdu'nun sudan çıkarılan cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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