Ailesiyle gittiği piknikte kayboldu; derede cansız bedeni bulundu (2)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte kızının düşen terliğini almak için dere kenarına giden ve geri dönmeyen Şakir Cahit Gündoğdu’nun polis dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Gündoğdu'nun sudan çıkarılan cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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