Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına köyde bulunan oyuncu Kenan Çoban'da destek verdi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangının söndürülmesine ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

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