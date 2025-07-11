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        Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangının söndürülmesine ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:48 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:50
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        Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangının söndürülmesine ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

        Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına köyde bulunan oyuncu Kenan Çoban'da destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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