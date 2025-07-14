Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kavşakta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kavşakta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Assos Kavşağı'nda meydana geldi. Assos'tan Çanakkale yönüne giden Erdal Özer'in kullandığı 17 UY 939 plakalı otomobil ile Sezai Çetin yönetimindeki 17 ACB 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Çetin ile diğer araç sürücü Özer ve yanındaki eşi Meryem Özer yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Sezai Çetin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne, Erdal ve Meryem Özer çifti ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Gökçeada'da koruma altındaki Tuz Gölü'nde drift yapan araç trafikten men ed...
        Gökçeada'da koruma altındaki Tuz Gölü'nde drift yapan araç trafikten men ed...
        Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye ed...
        Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye ed...
        Çanakkale'de LGS sınavında tam puan alan Semih Bakır, mühendislik hedefliyo...
        Çanakkale'de LGS sınavında tam puan alan Semih Bakır, mühendislik hedefliyo...
        Çanakkale'de Tuz Gölü'nde 'drift' yapan sürücünün aracı trafikten menedildi
        Çanakkale'de Tuz Gölü'nde 'drift' yapan sürücünün aracı trafikten menedildi
        Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği yat rallisi finalini Gökçeada'da ya...
        Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği yat rallisi finalini Gökçeada'da ya...