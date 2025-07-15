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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkörle yedeklenerek demirletildi

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Portekiz bayraklı genel kargo gemisi, römorkörle çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:20
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, römorkörle yedeklenerek demirletildi
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Portekiz bayraklı genel kargo gemisi, römorkörle çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

        İspanya'dan Kocaeli'ne yola çıkan, 108 metre uzunluğundaki Portekiz bayraklı 'Spanaco Progress' isimli genel kargo gemisi, bugün sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ile 'Kurtarma-3' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp, demirletildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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