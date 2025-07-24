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        Çanakkale'de 100 kiloluk mavi köpek balığı, balıkçıların oltasına takıldı

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, balıkçıların oltasına yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2,5 metre boyunda mavi köpek balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:27
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        Çanakkale'de 100 kiloluk mavi köpek balığı, balıkçıların oltasına takıldı
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        ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesi açıklarında, balıkçıların oltasına yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2,5 metre boyunda mavi köpek balığı takıldı.

        Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, dün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Özdemir, parakete takımı çekilirken içinde dev bir balık olduğunu gördü. Yüzeye yaklaşan balığın mavi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Yüzeye yaklaştıktan sonra Özdemir oltayı koparıp, yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki mavi köpek balığını doğal ortamına bıraktı. Özdemir ve arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Balıkçı İlker Özdemir, “Çok iri bir köpek balığı geldi. Dünyanın en vahşi üçüncü köpek balığı ve son zamanlarda Türkiye’de ara ara görüntüler görüyoruz. Son zamanlarda oltalarımıza fazla takılmaya başladı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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