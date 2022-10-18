Biga'da hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde zahmetliyle ünlü hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı.

Pekmez üreticisi Berna Balkan, AA muhabirine, Akyaprak köyünde bulunan ve pekmez yapımı için olmazsa olmaz kil şeklinde toprak çıkarılarak işe başladıklarını söyledi.

Çavuşköy'de bulunan hünnap ağaçlarından hasat yapıp, ürünü killi toprakla karıştırıp kovalara doldurup kestirme denilen yöntemle hünnap pekmezini kaynatmaya başladıklarını belirten Balkan, "Anneannemden öğrendiğim yöntem ile kayınvalidemin de yardımları ile gelecek kuşaklara bu tadı ve lezzeti taşımak için çalışıyorum." dedi.

Toprağın pekmezin mayası olduğu ifade eden Balkan, şöyle devam etti:

"Hünnap meyvesini mayalandıktan sonra kazana koyarak posasını daha iyi ayırabilmesi ve net hünnap suyu alabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Bir saat kadar kaynattıktan sonra ayrı bir kazana süzerek tekrar 4 saat daha meşe odunu ateşinde kaynatıyoruz. Şekersiz kaynayan hünnap suyu koyulaşınca pekmez halini alıyor. Pekmezin litresini ise 130 liradan satışa sunuyoruz. Çavuşköy'de doğal yolla yetişen hünnap ağaçlarımızı böylece değerlendirmiş oluyorum. Her yıl bol miktarda meyve veren hünnap ağacından yaklaşık 70 kilogram hünnap topluyoruz. Bu sezonda 650 kilogram hünnaptan 200 kilogram pekmez elde ettim. Bir kısmını da kurutarak kışın içmek için saklıyoruz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.