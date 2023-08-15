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        Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:19
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        Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Kıyıya getirilen 27 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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