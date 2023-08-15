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        Tarihi Yarımada'nın çocukları bale ile tanıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:39
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        Tarihi Yarımada'nın çocukları bale ile tanıştı
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        ÇANAKKALE (AA) - Tan Sağtürk Akademi'de Royal Akedemi of Dance programında bale eğitimine devam eden Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki İda Okyanus Sazcı, bir firma ve belediyenin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde çocukları bale sanatıyla tanıştırdı.

        Sazcı'nın Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde haftanın üç günü verdiği bale derslerine ilçedeki 20 çocuk katılıyor.

        Çocukların fiziksel ve mental olarak gelişimlerine katkıda bulunulmasının hedeflendiği bale projesiyle aynı zamanda sosyalleşerek toplum içinde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerinin, sorumluluk bilincine sahip olmalarının, takım çalışmasını, disiplini, sabırlı ve özverili olmayı benimsemelerinin sağlanması amaçlanıyor.

        İda Okyanus Sazcı, AA muhabirine, her yaz tatil için geldiği Eceabat'ta katıldığı düğünlerde çocukların dansa çok yetenekli olduklarını gözlemlediğini ve onları hayranlıkla izlediğini anlattı.

        Dansa bu kadar yetenekli ve ilgili olan çocukların olduğu bölgede bale okulunun bulunmamasının kendisini üzdüğünü dile getiren Sazcı, "Ben de yeteneklerim ve imkanlarımın doğrultusunda Eceabat'a nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm ve bu projeyi hazırladım." dedi.

        Sazcı, arkeolog olan babasının kazı başkanlığını yaptığı Maydos Antik Kenti'nde küçük yaşlardan itibaren ailesiyle kazılara katıldığını söyledi.

        Bölgede yaşayan çocukları bale ile tanıştırmayı, onların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını aktaran Sazcı, "Eceabat'ta bu projeyi her yıl gerçekleştirip doğup büyüdüğüm topraklara faydalı olabilmek en büyük dileğim." diye konuştu.

        Haftanın 3 günü çocuklarını bale eğitime getiren annelerden Gülden Güden de bu proje sayesinde kızının hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Kızının hep bale eğitimi almak istediğini anlatan Güden, bu nedenle bu projenin kızı için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

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