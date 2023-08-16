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        Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:20
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        Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Bayramiç-Ezine kara yolunda Bayramiç yönüne seyreden Hasan İşler idaresindeki 17 ABH 537 plakalı motosiklet, Kıbrıs Caddesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda su birikintisinde kayması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Olay yerinden geçen jandarma ekibi, trafiği durdurarak 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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