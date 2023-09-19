Biga Belediyesi ilçeye iki yeni tesis kazandırdı Biga Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde iki yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Biga Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde iki yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi'nin açılışında, Yeniceköy Mahallesi'ndeki kompleksi halka tanıttı.

Tesis'in, Yeniceköy'ün gençlerine ve tüm mahalle sakinlerine kültür, sanat, bilgi ve spor yapma imkanı sunacağını aktaran Erdoğan, "Kütüphane, atölyeler, spor alanları ve etüt salonları ile öğrencilerimizin ve toplumun gelişimine katkıda bulunacak. Ayrıca burada düzenlenecek sosyal etkinlikler, topluluğun bir araya gelmesini sağlayacak." dedi.

Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi, Biga'daki lişdede, Ada, Cumhuriyet ve Şirintepe'den sonra 5. bilgi evi oldu.

Erdoğan, Millet Kıraathanesi'nin ise gençlerin ve Bigalılar'ın buluşma noktası olacağını dile getirdi.

Millet Kıraathanesi'nin sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık olacağını belirterek, "İçindeki dergi, mecmua ve çeşitli kaynaklar bilgiye erişimi kolaylaştıracak. Ayrıca ikramlarımız hiç eksik olmayacak ve ferah bir çalışma ortamı sunacak."diye konuştu.