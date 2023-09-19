Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga Belediyesi ilçeye iki yeni tesis kazandırdı

        Biga Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde iki yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga Belediyesi ilçeye iki yeni tesis kazandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Biga Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde iki yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi'nin açılışında, Yeniceköy Mahallesi'ndeki kompleksi halka tanıttı.

        Tesis'in, Yeniceköy'ün gençlerine ve tüm mahalle sakinlerine kültür, sanat, bilgi ve spor yapma imkanı sunacağını aktaran Erdoğan, "Kütüphane, atölyeler, spor alanları ve etüt salonları ile öğrencilerimizin ve toplumun gelişimine katkıda bulunacak. Ayrıca burada düzenlenecek sosyal etkinlikler, topluluğun bir araya gelmesini sağlayacak." dedi.

        Yeniceköy Kültür, Sanat ve Bilgi Evi, Biga'daki lişdede, Ada, Cumhuriyet ve Şirintepe'den sonra 5. bilgi evi oldu.

        Erdoğan, Millet Kıraathanesi'nin ise gençlerin ve Bigalılar'ın buluşma noktası olacağını dile getirdi.

        Millet Kıraathanesi'nin sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık olacağını belirterek, "İçindeki dergi, mecmua ve çeşitli kaynaklar bilgiye erişimi kolaylaştıracak. Ayrıca ikramlarımız hiç eksik olmayacak ve ferah bir çalışma ortamı sunacak."diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin

        Benzer Haberler

        Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi
        Rus turizm elçileri Gelibolu'da konser verdi
        Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inc...
        Vali Aktaş, trafik tedbirlerini ve okul servisleri denetim uygulamasını inc...
        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı
        MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı
        Lapseki'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Lapseki'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Biga'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Biga'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı