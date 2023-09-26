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        Şarkıcı İrem Derici Çanakkale'de konser verdi

        Şarkıcı İrem Derici, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 03:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 03:37
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        Şarkıcı İrem Derici Çanakkale'de konser verdi
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        Şarkıcı İrem Derici, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında İrem Derici, Yeni Kordon'da sahne aldı.

        Kendi şarkılarının yanı sıra diğer şarkılara da repertuarında yer veren İrem Derici, sempatik tavırları ve enerjisiyle Lapsekililerin beğenisini topladı.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, konser sırasında sahneye gelerek, İrem Derici'ye teşekkür edip, plaket ve hediye takdim etti.

        Konseri Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar izledi.

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