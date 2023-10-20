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        ÇOMÜ'de "Akademik Çalışmalarda Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu" sona erdi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) düzenlenen Uluslararası Akademik Çalışmalarda-Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:34
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        ÇOMÜ'de "Akademik Çalışmalarda Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu" sona erdi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) düzenlenen Uluslararası Akademik Çalışmalarda-Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu sona erdi.

        ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi'nde İletişim Fakültesince organize edilen sempozyum 3 gün sürdü.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, AA muhabirine, sempozyumun açılışında Çek yazar Prof. Dr. Nico Carpentier, "Akademik Bilgiyi Üretme ve İletme Aracı Olarak Sanat Temelli Araştırma" başlıklı konuşma yaptığını söyledi.

        Sempozyumun verimli geçtiğini belirten Önal, "Aslında yeni bir konuyu biz akademiye kazandırmaya çalışıyoruz. 21. yüzyılın üniversitesinde eğitim nasıl olmalı? Artık 'dijital vatandaş' olarak kabul ettiğimiz öğrencilerimize nasıl eğitim vermeliyiz? Araştırmaları nasıl yapmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Yeni nesil yayıncılık nasıl olmalı? Üç gün boyunca bunlar konuşuldu." dedi.

        Prof. Dr. Önal, son gün dünyanın farklı ülkelerinden hem akademisyen hem sanatçıların eserlerini gönderdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize aslında sanat ve bilimin çağımızda teknolojiyle kesiştiği yerden seslenmeye çalışıyoruz. Ülkemizin ulusal veri, görsel, işitsel veri tabanına katkı sağlamak için projeyle eş zamanlı yürütüyoruz. Öğrenciler de sempozyuma ilgi gösterdi çünkü direkt konu onlarla ilgili. Onların okur yazarlığıyla ilgili. Şimdi 'dijital okur yazarlık' dediğiniz zaman bizim jenerasyona baktığımızda biz yazılı ve daha çok metin tabanlı bir öğrenimden geliyoruz. Aslında özetlemek gerekirse onlar zaten sosyal medya platformlarında video üretiyorlar. Biz onları biraz daha akademik platforma, biraz daha bilimsel bilgiye çekmek istiyoruz. Yani üretim kabiliyetlerini daha akademik bir alana kaydırmak istiyoruz, görsel ve işitsel anlamda."

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