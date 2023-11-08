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        Çanakkale'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtarak 2 kişinin para ve altınlarını aldığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:46
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        Çanakkale'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtarak 2 kişinin para ve altınlarını aldığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri, Biga'nın Ahmetler köyünde 2 kişinin, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan 2 zanlıya 13 cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin lira vererek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce ortak düzenlenen operasyonda, zanlı H.O. Yenice, M.A. ise para ve altınlarla Biga'nın Bezirganlar köyünde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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