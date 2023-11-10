Büyük Önder Atatürk, Çanakkale'nin ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Çanakkale'nin Lapseki, Gelibolu, Yenice, Çan ve Bayramiç ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Lapseki'deki tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kaymakam Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Lapseki İÇDAŞ - ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programa geçildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı 10 Kasım Oratoryosu sahnelendi.

- Gelibolu

Gelibolu'daki tören 2. Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önünde yapıldı.

Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Ardından Gelibolu İlçe Milli Eğitim Merkezi Salonunda Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi.

- Yenice

Yenice'deki anma programı kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kaymakam Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Veysel Acar'ın çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt Ortaokulunda gerçekleştirilen anma programına Cumhuriyet Başsavcısı Halil Fevzi Erol, İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hasan Maden, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Çan

Çan ilçesindeki törende Atatürk Şehir Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu ve Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan'ın sunumunun ardından Sevim Bodur Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin Çan Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Törende şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Bayramiç

Bayramiç ilçe merkezindeki Akbulut Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreni Kaymakam Alper Taş ve Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Recep Uysal, Bayramiç Garnizon Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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