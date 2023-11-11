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        Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına yerel feribot trafiğini aksatıyor

        Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına, yerel feribot trafiğinde aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:06
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        Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına yerel feribot trafiğini aksatıyor
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        Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına, yerel feribot trafiğinde aksamalara neden oluyor.

        Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durduruldu.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin tekrar yapılacağı duyuruldu.

        Ayrıca boğaz, öğle saatlerinde kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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