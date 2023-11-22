Bayramiç'te tarlaya devrilerek alev alan otomobildeki iki kişiden biri yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlaya devrilerek yangın çıkan araçtaki bir kişi yaralandı.

Ezine ilçesi yönüne seyreden Sebahat T. idaresindeki 48 JJ 946 plakalı otomobil, Ağaçköy köyü ikinci sapağında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kaza sonrası otomobil yanmaya başladı.

Sürücü ve yanındaki kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sebahat T'nin yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ise Bayramiç Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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