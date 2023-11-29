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        Yenice'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devam eden elverişsiz hava koşullarından dolayı kuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:33
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        Yenice'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devam eden elverişsiz hava koşullarından dolayı kuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildi.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yenice ilçesinde olumsuz hava koşullarından dolayı 29 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkması yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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