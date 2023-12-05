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        Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:58
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        Gelibolu'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, okulun mezunlarından Tayfun Tezcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. 8. sınıf öğrencisi Yağmur Ece Koşar, "Her Şey Sende Gizli" şiirini okudu, "İlham Perileri" adlı slayt gösterisi sunuldu.

        Okulun 3. sınıf öğrencisi Zeynep Ela Yılmaz, "Obur" adlı monolog gösterisini gerçekleştirdi. Program, okul öğrencilerinden Eslem Orta ve Tanem Arıyel'in "Dünyayı Düzeltmek İçin" adlı tiyatro gösterisi ile devam etti.

        Piri Reis İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin "Balta" müzikalini sergilediği program, okul öğretmeni Murat Çopur, Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Timur Doğan ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ile sona erdi.

        Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, birlikte günün anısına pasta kestiği öğrencilere hediyeler verdi.

        Etkinliğe, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri ile öğrenci aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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