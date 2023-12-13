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        Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında işletilen ve geçici olarak durdurulan arabalı vapur seferlerinin, sisin etkisini yitirmesinin ardından yeniden başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:42
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        Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında işletilen ve geçici olarak durdurulan arabalı vapur seferlerinin, sisin etkisini yitirmesinin ardından yeniden başladığı bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında seferlerin yeniden başladığı ve saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferlerin ise tarifeye uygun sürdürüldüğü aktarıldı.

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