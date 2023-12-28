Çanakkale'de otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'deki Sanayi Bölgesi yakınlarında gece saatlerinde seyir halindeki Melih Türk (22) idaresindeki 17 HP 563 plakalı otomobil, aynı istikamette giden çekiciye arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Türk ile yanındaki Betül Kuru'nun (19) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazaya karışan otomobil ve çekici, olay yerine gelen ekiplerce kaldırıldı.
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