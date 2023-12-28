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        Çanakkale'de otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:07
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        Çanakkale'de otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'deki Sanayi Bölgesi yakınlarında gece saatlerinde seyir halindeki Melih Türk (22) idaresindeki 17 HP 563 plakalı otomobil, aynı istikamette giden çekiciye arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Türk ile yanındaki Betül Kuru'nun (19) hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kazaya karışan otomobil ve çekici, olay yerine gelen ekiplerce kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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