AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Karabiga'da TOKİ inşaatını inceledi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yapımı devam eden TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu.

Gider, Karabiga beldesinde inşa edilen 18 derslik, 198 öğrenci kapasiteli Mustafa Kemal Ortaokulu'nun resmi açılış töreninin ardından Çanakkale Savaşları sırasında hastane olarak kullanılan, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yenilenen, bugün kurs merkezi olarak hizmet veren Taş Mektep'i ziyaret etti.

Gider, etüt çalışmalarına katılan öğrencilerle sohbet ederek, oyuncak hediye etti.

Daha sonra engelli bireylere hizmet veren Karabiga Belediyesi Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Gider, buradaki vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Gider, yapımı devam eden TOKİ inşaatına giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gider, Karabiga'nın denizi ile kumsalıyla, deniz mahsulleriyle özel bir belde olduğunu dile getirdi.

Karabiga'nın geçmişte kara yolları bu kadar iyi değilken en büyük ulaşım merkezi olduğunu anlatan Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 5 senede yapılan hizmetler müthiş. Burası doğalgaza da kavuştu, alt yapısı da yenilendi. Taş Mektep çok güzeldi, etüt merkezi olarak düzenlendi. Çok güzel yapılmış, aslına sadık kalmışlar. Gençlerimiz de orayı kullanıyor, atıl kalan bir yer değil. Yerel Yönetimler Kanunu, şimdi şimdi kendini gösteriyor. Ne demek istiyorum? O binayı restore edersiniz devlet olarak ama orada o etüdü devlet, milli eğitim yönetemez. Bunu yönetecek olan yerel yönetimdir. Engelli Bakım Merkezi'ni gördük. Bu çok büyük bir ihtiyaçtır. Para ile pulla çözülecek bir iş değil. Burayı belediyemiz yönetiyor ama her hasta başına devlet belediyeye ödeme yapıyor. Bunun en büyük faydası orada yakını olan kişiler. Farklı yerlerden gelen hastalarımız vardı. Daha önce bulundukları yerlerde korunamayan hastalarımız vardı. Zihinsel engellilere zorla bir şey yaptıramazsınız ama hepsi mutluydu, hepsinin yüzü gülüyordu. Güzel şeyler bunlar, gurur duymak lazım."

- "Çanakkale, AK Parti hizmet belediyeciliğiyle tanışacak"

Çanakkale için tekrar TOKİ projesi hazırlandığını açıklayan Gider, "Karabiga'da verdiğimiz müjdenin özelliği şuydu, bu TOKİ'ler için Çanakkale çapında kura çekildi. İhtiyaç sahipleri için yapıldı. 50 konutluk proje ise son 5 yıldır Karabiga'da ikamet eden ve evi olmayanlar için yapılacak TOKİ." dedi.

31 Mart 2024 seçimlerini hatırlatan Gider, "Önümüzde seçim var. Çanakkale TOKİ'ye bile ihtiyaç duymadan çok güzel şehirleşebilecek bir yer. Belediye seçiminden sonra güzel bir yönetim değişikliği olacağını biliyoruz, ümit etmenin ötesinde. Çanakkale, AK Parti hizmet belediyeciliğiyle tanışacak. TOKİ çok ufak bir icraat kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karabiga esnafını da ziyaret eden Gider'e, ziyaretlerinde Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ile Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi de eşlik etti.